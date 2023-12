Spania comemoreaza 8 ani de la atentatele teroriste din 2004

Spania comemoreaza duminica opt ani de la atentatele teroriste de la Madrid, din dimineata zilei de 11 martie 2004, cand zece rucsacuri incarcate cu TNT au explodat in patru trenuri in patru statii diferite din capitala spaniola.

Pe langa evenimentele organizate in memoria zilei de 11 martie 2004, sindicalistii din Spania au anuntat, totodata, ca vor iesi in strada in semn de protest fata de masurile de austeritate, stirbind astfel din insemnatatea acestei zile pentru spanioli si nu numai, transmite pagina de Internet a postului de televiziune CNN.

Protestele care vor avea loc in capitala Spaniei au fost criticate aspru de rudele celor care au murit in atentatele de acum opt ani, care ii acuza pe manifestanti de lipsa de respect fata de victimele din 11 martie 2004.

In urma atacului care a avut loc in urma cu opt ani, 191 de oameni din 17 tari au murit si aproape 1.500 au fost raniti. Atentatele din 2004 din Madrid sunt al doilea cel mai puternic atac suferit de Europa in timpuri de pace, dupa atacul aerian din Lockerbie, de pe 21 decembrie 1988,

Un total de 13 bombe au fost pregatite pentru atacul ce a avut loc cu trei zile inainte de alegerile generale, insa politia a reusit sa detoneze mai multe bombe care aveau sa explodeze in statii.

11 martie a fost declarata de Parlamentul European ca fiind ziua europeana a victimelor terorismului. Data propusa initial era 11 septembrie, ziua celor mai mari atentate teroriste comise in lume (SUA, 2001), dar cele patru atentate comise la Madrid, in dimineata zilei de 11 martie 2004, au determinat aceasta schimbare.