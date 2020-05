Spania decreteaza zece zile de doliu national in memoria celor rapusi de coronavirus

Ziare.

com

In aceasta perioada de doliu national, cea mai indelungata din istoria democratica a Spaniei, drapelele de pe toate institutiile publice si navele marinei spaniole vor fi coborate in berna, iar dupa incheierea acestei perioade regele Felipe al VI-lea va conduce, la o data ce nu a fost inca stabilita, o ceremonie de omagiere a celor ucisi in Spania de noul coronavirus.Aceasta decizie exceptionala este menita sa stea marturie "intregii noastre dureri (...) si sa aduca un omagiu celor care au murit. Amintirea lor va ramane mereu alaturi de noi", a scris premierul socialist Pedro Sanchez intr-un mesaj pe retelele de socializare.Spania a inregistrat pana luni 235.400 de cazuri de COVID-19. Tot luni a fost revizuit in scadere, cu circa 2.000, numarul deceselor provocate de noul coronavirus, fiind astfel raportate oficialPurtatoarea de cuvant a executivului de la Madrid, Maria Jesus Montero, a declarat marti la conferinta de presa desfasurata dupa sedinta de guvern ca aceste victime sunt "mai mult decat o cifra" si in urma fiecareia "exista o istorie a unei vieti". Ea a mai subliniat ca aproximativ 80% dintre cei decedati au peste 70 de ani, asadar au apartinut generatiei care a ridicat "bazele democratiei" in Spania dupa dictatura lui Franco.Doliul national a fost cerut insistent de partidele parlamentare de dreapta. Insa decizia luata in acest sens de guvern vine in contextul disputei intense dintre executivul socialist si principalul partid de opozitie, Partidul Popular (PP), al carui lider Pablo Casado il acuza pe premierul Pedro Sanchez ca lanseaza aceasta "perdea de fum" pentru a incerca sa ascunda modul deficitar in care a gestionat pandemia.