Spania: Elevii care au peste 6 ani, obligati sa poarte masca la scoala

''Folosirea mastii va fi obligatorie ca regula generala incepand cu varsta de sase ani, indiferent de pastrarea distantei'', a declarat ministrul spaniol al educatiei Isabel Celaa dupa o reuniune destinata stabilirii unui cadru omogen pe ansamblul tarii pentru inceperea anului scolar.In ultimele zile au aparut tot mai multe critici fata de lipsa coordonarii intre cele 17 regiuni ale Spaniei, care au anuntat una dupa alta propriile masuri, regiunea Cantabria starnind o polemica dupa ce a anuntat ca masca va trebui purtata de la varsta de trei ani.Desi elevii vor trebui sa pastreze intre ei o distanta de 1,5 metri, cei mici vor putea sa se joace intre ei fara a respecta aceasta distanta, dar numai cu colegii lor de clasa, pentru a putea fi efectuate mai usor anchetele epidemiologice in caz de infectare.Elevii vor trebui de asemenea sa se spele pe maini de cel putin cinci ori pe zi, dimineata le va fi luata temperatura si clasele vor fi aerisite frecvent.Redeschiderea scolilor, inchise in Spania la jumatatea lunii martie, este intens dezbatuta in aceasta tara unde epidemia de COVID-19 a inceput din nou sa progreseze galopant. Profesori si parinti ai elevilor sunt ingrijorati, unii dintre acestia din urma refuzand sa-si trimita copiii la scoala.Dupa instituirea unei izolari severe in martie, in luna iunie numarul zilnic al noilor cazuri scazuse sub 100, dar in iulie s-a reluat cresterea acestora, in special din cauza turismului, petrecerilor si localurilor de noapte frecventate mai ales de tineri.In ultimele 14 zile Spania a inregistrat 190 de noi cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori, cea mai inalta rata de contagiune in randul statelor UE , numarul internarilor si al deceselor incepand de asemenea sa creasca, dupa ce peste 29.000 de oameni au murit in aceasta tara in urma infectarii cu noul coronavirus de la inceputul epidemiei.In acest context, autoritatile au inceput sa impuna din nou restrictii. Primaria capitalei Madrid a anuntat joi inchiderea parcurilor pe timp de noapte si a piscinelor, in timp ce arhipelagul Balearelor a decis miercuri interzicerea accesului pe plaje noaptea, iar in regiunea sud-estica Murcia vor fi interzise intalnirile cu mai mult de sase persoane care nu fac parte din acelasi camin.