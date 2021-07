Spania va avea un guvern mai tanar si cu mai multe femei. Remanierea anuntata de premierul Pedro Sanchez

Remanierea nu afecteaza alianta Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) al lui Sanchez cu micul partid de stanga radicala Podemos, care pastreaza cele cinci portofolii ale sale, schimbarile vizand doar unele dintre cele 17 portofolii ale PSOE sau ale personalitatilor apropiate formatiunii.Intr-o alocutiune la sediul guvernului, Pedro Sanchez a anuntat in mod special plecarea ministrului de Externe, Arancha Gonzalez Laya, in locul careia vine actualul ambasador al Spaniei la Paris, Jose Manuel Albares.El a precizat ca noua echipa are o medie de varsta mai mica, 50 de ani fata de 55 de ani cat era inainte, dar si un numar mai mare de ministri femei - 63 la suta din total, fata de 54 la suta anterior.Paraseste guvernul si vicepremierul Carmen Calvo, care a fost si ministru al Presedintiei, relatiei cu Parlamentul si Memoriei Democratice. Noul ministru al Presedintiei este Felix Bolanos.Raquel Sanchez Jimenez, primar al orasului Gava, a devenit ministru al Transporturilor, iar Pilar Alegria a devenit ministru al Educatiei. Noul ministru al Justitiei este Pilar Llop Cuanca, in locul lui Juan Carlos Campo.Alta noua venire in guvern este cea a Dianei Morant Ripoll, ministrul Stiintei si Inovatiei.Purtator de cuvant al guvernului este acum Isabel Rodriguez Jimenez, de asemenea ministru al Politicii Teritoriale.Este prima remaniere veritabila facuta de Pedro Sanchez de la investirea guvernului sau in ianuarie 2020, daca nu se ia in considerare inlocuirea in acest an a doi ministri demisionari.Remanierea vine in contextul in care guvernul de stanga, minoritar in parlament, a fost slabit in ultimele luni de controverse si opozitia de dreapta cere alegeri anticipate.