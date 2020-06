Spania isi va inchide vara aceasta principala baza de trupe din Irak

Ziare.

Motivul retragerii, potrivit unor surse militare citate de El Pais, este acela ca a fost atins obiectivul centrului de coalitie internationala din Bismayah, oras aflat la 45 de kilometri de Bagdad, coordonat de spanioli: instructia marilor unitati militare si a politiei irakiene.Ministerul Apararii va pregati, de asemenea, retragerea ultimilor soldati spanioli din Afganistan pana la finalul acestui an, cel tarziu, la inceputul anului viitor, inainte de expirarea pactului dintre Washington si talibani.De la sosirea spaniolilor in baza Gran Capitan, in februarie 2015, au fost instruite 17 brigazi de armata irakiana si 10 de politie federala - in total, peste 50.000 de efective ale fortelor de securitate irakiene.Seful contingentului spaniol din Irak, Cesar Garcia del Castill, i-a transmis regelui Felipe VI, intr-o convorbire avuta in weekend, ca nivelul de pregatire al fortele armate irakiene "se imbunatateste pe zi ce trece" si ca ele "se apropie de invingerea definitiva a organizatiei Stat Islamic".Instructia fortelor irakiene a fost intrerupta pe 3 ianuarie, dupa asasinarea generalului iranian Qasem Suleimani cu o drona americana. Baza Gran Capitan, la fel ca altele ale coalitiei internationale, a fost vizata la jumatatea lunii martie de represaliile unei militii siite locale aliata Teheranului, fara ca vreun soldat spaniol sa fie victima.Raspandirea noului coronavirus in Irak a impiedicat reluarea instructajului, astfel ca Spania a retras temporar 200 de soldati.Dupa retragerea din Bosmayah, in Irak vor ramane din partea Spaniei 80 de militari din Task Force Toro si echipe de operatiuni speciale, alcatuite din 110 militari.Cat priveste Afganistanul, Spania planuieste retragerea completa a efectivelor trimise aici in misiunea NATO. Nu este vorba despre o retragere unilaterala. Pactul la care au ajuns SUA si talibanii pe 29 februarie prevede, in cazul in care vor fi indepliniti termenii, iesirea de pe teritoriul afgan a tuturor trupelor straine in decurs de 14 luni. Data lumita fiind mai 2021.Primii soldati spanioli au ajuns in Afganistan in ianuarie 2002. Din totalul efectivelor au murit 62 de militari. Din cauza pandemiei, in urma cu cateva saptamani a fost suspendate activitatea de instructie si de consiliere a armatei afgane, iar Spania a retras temporar jumatate dintre cei 65 de militari aflati aici. Acum este pregatita plecarea completa si definitiva.