Spania limiteaza circulatia in mai multe regiuni pentru a evita un al treilea val al pandemiei

De la inceputul crizei sanitare, Spania a inregistrat 1.928.265 de imbolnaviri si 50.837 de decese, potrivit ultimelor cifre furnizate joi de Ministerul Sanatatii, iar datele comunicate de autoritatile regionale in ultimele 48 de ore prevad o puternica crestere a cazurilor si deceselor pentru saptamana viitoare.In Madrid, mai mult de jumatate de milion de cetateni din 18 zone sanitare (capitala spaniola este impartita in asa numite zone administrative sanitare - 286 de astfel de zone) si cinci municipii ale comunitatii autonome nu vor putea intra si iesi din aceste zone incepand de luni decat cu motive justificate.Decizia a fost anuntata sambata intr-o conferinta de presa de ministrul sanatatii al Comunitatii din Madrid, Enrique Ruiz Escudero, care a solicitat o monitorizare mai puternica a respectarii masurilor stipulate.Oficialul a prezis o crestere a incidentei imbolnavirilor, situata acum la 369 de cazuri la 100.000 de locuitori (peste 250 este considerat cu risc ridicat), ca urmare a evenimentelor ocazionate de sarbatoarea Craciunului, desi a considerat prematur sa se vorbeasca despre un nou val de COVID.In Spania au avut loc petreceri rave care s-au intins pentru mai mult de 40 de ore si au atras sute de petrecareti in pofida pandemiei.Autoritatile sanitare din Madrid au confirmat sambata si noua cazuri pozitive ale tulpinii britanice a coronavirusului in regiune, in timp ce alte 30 sunt in studiu.In Andaluzia (sud), unde au fost inregistrate 1.237 de cazuri noi de COVID in ultimele 24 de ore, guvernul regional a ordonat inchiderea a opt municipalitati care se invecineaza cu Gibraltar, dupa ce executivul coloniei britanice a anuntat carantinarea totala timp de 14 zile a intregii sale populatii. Decizia se datoreaza cresterii "ingrijoratoare" a infectiilor cu coronavirus din ultimele zile, 172 de vineri, dupa cum a explicat intr-o declaratie ministrul-sef al Gibraltarului, Fabian Picardo.