Spania, luată prin surprindere de o furtună de zăpadă. Zeci de șosele au fost blocate în urma ninsorilor VIDEO

Nordul Spaniei se confruntă cu o puternică furtună de zăpadă, care îi pune la încercare pe șoferi. Potrivit Digi 24, zăpada a blocat peste o sută de drumuri, iar mașinile de mare tonaj nu au mai putut circula.

Potrivit sursei citate, nivelul alertei meteo a fost ridicat în Țara Bascilor, Navarra și Cantabria. 31 de provincii s-au aflat sub atenționări meteo de ninsoare, ploaie, vânt, valuri puternice, polei și temperaturi foarte scăzute. Meteorologii spun că se așteaptă ca efectele furtunii Arwen, care afectează aproape toată țara, să se facă simțite în continuare.

Autoritățile au folosit peste 150.000 de tone de material antiderapant, însă cu toate acestea, ninsoarea a blocat circulația pe 140 de drumuri din nordul Spaniei.

„Suntem blocați cam de 15 ore, totul depinde de vreme. Poate va trebui să stăm aici toată ziua, ar trebui să putem pleca seara, dar doar dacă vremea ne va permite”, a declarat un șofer. „Este complicat, pentru că utilajele de deszăpezire nu pot fi peste tot în același timp. Poți folosi mașinile care împrăștie sare, dar ele nu pot trece chiar tot timpul, e complicat”, adaugă el.

#snow #snowfall #snowstorm #winter Spain under the blow of snow pic.twitter.com/EnJGq89lB0