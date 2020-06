Spania nu a mai raportat niciun deces de COVID, dar a prelungit a sasea oara starea de alerta

Ziare.

Deputatii au aprobat masura cu 177 de voturi pentru, 155 impotriva si 18 abtineri, relateaza AFP.In lipsa unei majoritati absolute in Parlament, Pedro Sanchez s-a asigurat de voturile unor partide mai mici pentru a obtine trecerea acestei masuri de exceptie, in pofida criticilor din ce in ce mai acerbe ale opozitiei de dreapta.Decretata pe 14 martie, atunci cand epidemia aparea in Spania, starea de alerta a fost prelungita de cinci ori de atunci si a permis instituirea uneia dintre izolarile cele mai stricte din lume, relaxata apoi in etape si pe regiuni.Aceasta masura de exceptie va fi ridicata pe 21 iunie si premierul Pedro Sanchez spera sa restabileasca libertatea de circulatie in toata tara pana la 1 iulie, data la care intentioneaza sa-i primeasca pe turistii straini Justificand "", Sanchez a afirmat ca "era necesar sa oprim practic tot pentru a stopa propagarea virusului"."A fost teribil de dur, dar si teribil de eficient", a spus el, subliniind ca de doua zile Ministerul Sanatatii nu a mai raportat decese de COVID-19."Nu ati fost capabil sa salvati vieti, nici sa protejati economia, ati abandonat mii de persoane", i-a spus premierului conservatorul Pablo Casado, liderul Partidului Popular, care a votat si impotriva precedentei prelungiri a starii de alerta.Liderul partidului de extrema dreapta Vox, Santiago Abascal, a atribuit "neglijentei lui criminale" moartea a "zeci de mii de spanioli".Seful Guvernului l-a avertizat impotriva "veninului urii pe care il putem vedea in anumite tari si in special in SUA". "Nu vrem ca el sa prinda si in Spania", a spus Sanchez.