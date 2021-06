Spania renunta la portul mastii in exterior din 26 iunie

'Acest weekend va fi ultimul cu masti in exterior, pentru ca, din 26 iunie, nu vom mai purta masca in spatiile publice' in aer liber, a declarat Pedro Sanchez cu ocazia unei deplasari la Barcelona , precizand ca masura va fi adoptata oficial joia viitoare, intr-o sedinta de guvern extraordinara. Strazile si fetele noastre isi vor recapata aspectul normal', a salutat el. Franta a ridicat joi obligativitatea purtarii mastii in exterior, iar Germania se orienteaza si ea spre o renuntare treptata la aceasta obligatie.In Spania, purtarea mastii in spatiile deschise a fost impusa in mai 2020 pentru toate persoanele de peste 6 ani.In aprilie, autoritatile au fost totusi nevoite sa dea inapoi in urma scandalului provocat de un text care impunea purtarea mastii chiar si pe plaja.Cu un bilant de peste 80.000 de decese din peste 3,7 milioane de cazuri de infectare, Spania este una din tarile europene cel mai puternic lovite de pandemie.Insa numarul cazurilor noi a scazut drastic in ultimele saptamani, odata cu avansarea campaniei de vaccinare.Conform celor mai recente statistici guvernamentale, 13,6 din cei aproape 47 milioane de spanioli, adica 28,7% din populatie, au incheiat schema de vaccinare impotriva COVID-19, iar 47,1% au primit cel putin o doza.