Spania suspenda o lege regionala prin care vaccinarea anti-COVID-19 devenea obligatorie

Suspendarea cu caracter preventiv survine dupa un recurs depus de guvern impotriva unei legi din aceasta regiune din nord-vestul Spaniei, care prevedea amenzi de pana la 3.000 de euro in caz de refuz nejustificat al vaccinarii impotriva COVID-19. In Spania, vaccinarea impotriva COVID-19 nu este obligatorie , la fel ca in majoritatea tarilor europene, insa Galicia a fost o exceptie prin aceasta obligatie introdusa la sfarsitul lunii februarie.Potrivit unor surse judiciare, recursul a fost admis in principiu, conducand la suspendarea articolelor contestate de executivul central, care a vazut o "limitare a drepturilor fundamentale" in anumite puncte ale legii. Judecatorii au la dispozitie cinci luni pentru a studia acest recurs pe fond si pentru a pronunta o decizie finala, timp in care se va mentine suspendarea preventiva.Guvernul condus de premierul socialist Pedro Sanchez intentioneaza sa vaccineze 70% din populatia Spaniei pana la sfarsitul lunii august. Spania a vaccinat aproape 7,2% (3,4 milioane) din cei 47 de milioane de locuitori cu ambele doze si a administrat mai mult de 9,4 milioane de doze in total, conform cifrelor Ministerului Sanatatii