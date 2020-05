Spania trimite in carantina persoanele care vin din strainatate si extinde restrictiile asupra traficului international

Ziare.

Incepand de vineri, persoanele care vin din strainatate trebuie sa stea doua saptamani in autocarantina acasa. In plus, autoritatile au extins actualele restrictii privind intrarea in Spania pana la 15 iunie si au limitat accesul la cinci aeroporturi si opt porturi maritime.Cei cateva zeci de pasageri care au ajuns vineri din strainatate pe diferite aeroporturi din Spania au fost testati pentru a vedea daca au febra si au primit o coala de hartie cu instructiunile pe care trebuie sa le urmeze.Noile restrictii impuse celor care calatoresc din strainatate survin in contextul in care numarul deceselor in ultimele 24 de ore a scazut vineri la 138, de la peste 200 cu o zi in urma. Numarul deceselor pentru o zi a scazut constant de la varful de 950 inregistrat la inceput de aprilie.Bilantul deceselor ajunge astfel in Spania la 27.459.Autoritatile spun ca izolarea stricta impusa in tara si restrictiile asupra celor care vin din strainatate au contribuit la limitarea raspandirii COVID-19.Numarul cazurilor diagnosticate a crescut vineri cu 549, ajungand la 230.183, desi testele anticorpi realizate pe un esantion de 60.000 de persoane din intreaga tara au evidentiat ca este posibil ca pana la 2,3 milioane de persoane sa fi avut boala.In ultimele zile, autoritatile spaniole au inceput sa relaxare restrictiile in ritmuri diferite intre regiuni. In unele zone din tara, barurile si restaurantele au putut sa deschida terase, in timp ce izolarea este mai stricta in cele mai afectate regiuni, cum sunt Madrid si Barcelona, cele mai mari orase din Spania.