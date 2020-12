Spania va cumpara alte 50 de milioane de doze de vaccinuri. Tara are rezervate, in total, 100 de milioane de doze

La reuniunea de marti, Consiliul de ministri a aprobat cumpararea a 20,9 milioane de doze de vaccin dezvoltate de Janssen, 8,3 milioane de Moderna si 23,5 milioane de CureVac, care vor fi furnizate in cadrul acordurilor semnate de Uniunea Europeana cu aceste laboratoare.Executivul socialistului Pedro Sanchez a anuntat deja luna trecuta ca va primi vaccinuri de la alte doua companii farmaceutice: 31,6 milioane de doze de vaccin produs de AstraZeneca si 20,9 milioane de doze din cel produs de Pfizer-BioNTech, asigurandu-si astfel un total de peste 105 milioane de doze.Cea mai mare parte din vaccinuri necesita doua doze, iar aceste, mai mult decat 47 de milioane de locuitori cat are Spania Guvernul a precizat ca vaccinurile ramase vor fi destinate "misiunilor de solidaritate" in beneficiul tarilor care au dificultati de acces la vaccin."Spania are acces garantat la vaccinuri care vor incepe sa fie furnizate incepand din ianuarie si care vor fi gratuite pentru cetateni", a asigurat purtatorul de cuvant al Guvernului, Maria Jesus Montero, in timpul unei conferinte de presa.Spania este una dintre cele mai afectate tari de pandemie ale Europei, cu mai mult de 45.000 de morti si peste 1,6 milioane de cazuri.