Studiu realizat in Spania: atingerea "imunitatii de turma" este foarte departe

Doar 5% dintre cei peste 61.000 de participanti la studiu au dezvoltat anticorpi care ar putea sa lupte cu boala, potrivit cercetarii finantate partial de Ministerul Sanatatii din Spania si publicat in jurnalul stiintific The Lancet.Totodata, studiul a constatat ca aproximativ o treime dintre participantii care au contractat virusul au ramas asimptomatici ceea ce, potrivit autorilor, are ''importante implicatii asupra sanatatii publice''.''In prezent, imunitatea de turma este dificil de atins fara a accepta daunele colaterale a numeroase decese in cadrul populatiei susceptibile si supraincarcarea sistemelor de sanatate'', au notat cercetatorii.Imunitatea de turma este atinsa atunci cand o proportie suficient de mare a populatiei a fost infectata cu un virus ori o bacterie pentru a se stopa raspandirea.''Unii experti au calculat ca aproximativ 60 (de procente) din seroprevalenta ar putea insemna imunitate de turma. Dar suntem foarte departe de atingerea acestui numar'', a declarat pentru CNN Marina Pollan, una dintre autorii cercetarii.Conform studiului, rezultatele subliniaza necesitatea mentinerii masurilor de distantare fizica si continuarea eforturilor de identificare si izolare a cazurilor noi si a persoanelor cu care au intrat in contact ''pentru controlul epidemiilor viitoare''.Autorii studiului au precizat ca nu este clar daca o persoana care a fost infectata cu virusul, dar care nu a dezvoltat anticorpi ar putea fi reinfectata.Cercetarea, condusa de importante institute guvernamentale de cercetare si epidemiologice a inceput in aprilie, in perioada in care in Spania erau aplicate masuri stricte de izolare si carantina.Spania a fost una dintre tarile europene ce mai puternic afectata de pandemie, cu peste 28.000 de decese si 250.000 de cazuri.