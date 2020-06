Studiu: Urme de SARS-CoV2 au fost gasite intr-un esantion colectat in martie 2019 din canalizarea din Barcelona

Studiul din Italia

Daca este confirmata, descoperirea prezentei genomului virusului atat de devreme in Spania ar putea demonstra ca boala ar fi aparut mult mai devreme decat credea comunitatea stiintifica, scrie El Pais , citata de Digi24. Echipa Universitatii din Barcelona, care a inceput sa testeze apele reziduale incepand cu jumatatea lunii aprilie a acestui an pentru identificarea unor potentiale noi focare, a decis sa efectueze si teste pe mostre mai vechi.Virologii au descoperit initial ca virusul a fost prezent in Barcelona inca din 15 ianuarie 2020, cu 41 de zile inainte ca primul caz sa fie confirmat oficial in oras.Apoi au facut teste pe esantioane prelevate intre ianuarie 2018 si decembrie 2019 si au constatat prezenta genomului virusului intr-unul dintre ele, colectat in 12 martie 2019."Nivelurile SARS-CoV-2 erau scazute, dar au fost pozitive", a declarat seful echipei de cercetatori, Albert Bosch Studiul a fostt trimis si altor cercetatori, pentru a fi verificat.Oficialii spun ca e prea devreme pentru a trage concluzii definitive."Cand ai doar un rezultat, vrei intotdeauna mai multe date, mai multe studii, mai multe probe care sa-l confirme si care sa excluda o eroare de laborator sau o problema de metodologie", a spus Joan Ramon Villalbi, reprezentant al Societatii pentru Sanatate Publica din Spania, adaugand ca exista posibilitatea ca proba sa fi fost fals pozitiva, din cauza asemanarilor virusului cu alte infectii respiratorii.Si in Italia, un studiu facut pe mostre din apele reziduale a aratat ca in doua orase au fost descoperite urme ale noului coronavirus inca din decembrie 2019,cu mult inainte de primele cazuri confirmate de tara, potrivit BBC.In China, primele cazuri de coronavirus au fost confirmate la sfarsitul lunii decembrie. Primul caz din Italia a fost confirmat la mijlocul lunii februarie.