Sub 50 de morti din cauza COVID-19 in Spania, pentru prima oara de la 16 martie

Bilantul mortilor din cauza COVID-19 a crescut la 27.940, a anuntat joi Ministerul Sanatatii, citat de Reuters.Bilantul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut cu 428 de cazuri la 233.037, a mai anuntat ministerul.Pe de alta parte, Guvernul spaniol urmeaza sa adopte saptamana viitoare un proiect de lege privind introducerea unui venit minim destinat familiilor celor mai sarace, in valoare de trei miliarde de euro pe an.Cu un nivel al saraciei de 21,5% in randul populatiei, Spania este cea mai saraca tara din Europa Occidentala si a treia cea mai saraca din Uniunea Europeana (UE).Obiectivul Guvernului Pedro Sanchez este sa reduca nivelul saraciei in Spania la nivelul mediu al saraciei in UE - 16,9%.Aproximativ 850.000 de gospodarii, reprezentand 2,5 milioane de persoane, ar urma sa beneficieze de acest venit de baza - care urmeaza sa fie stabilit la aproape jumatate din valoarea salariului minim garantat, in prezent de 1.108 euro pe luna, a anuntat ministrul Securitatii Sociale Jose Luis Escriva.Gospodariile cu copii sau persoane dependente vor primi mai multi bani."Obiectivul acestui program cu privire la venitul minim este sa incerce sa eradice saracia extrema, o problema majora in Spania", a declarat pentru Reuters Jose Luis Escriva.Acest venit minim pe care gospodariile vor putea sa-l cumuleze in anumite conditii cu venituri mici provenind din activitati nedeclarate ar putea sa contribuie la o diminuare a economiei informale, pe care FMI o estimeaza la 20% din PIB-ul spaniol, a declarat el.Pentru a beneficia de acest ajutor, gopodariile este necesar sa furnizeze aceste date autoritatilor fiscale.Acest venit va putea sa fie cumulat, de asemenea, cu un salariu declarat."Noi avem, in Spania, o parte semnificativa a salariatilor care au venituri foarte, foarte mici si care sunt subocupati", potrivit ministrului.