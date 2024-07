Tragedie intr-un parc de distractii din Barcelona

O tanara de 15 ani a murit si alte trei persoane au fost grav ranite, sambata dupa amiaza, in parcul de distractii Tibidabo, din Barcelona, dupa ce o instalatie s-a prabusit.

Cei patru minori se aflau intr-o instalatie numita "Pendul", in momentul in care unul dintre brate s-a prabusit peste un altul, provocand moartea tinerei si ranirea celorlalti copii, informeaza El Pais.

Unul dintre raniti este in stare critica, iar altul a suferit un trautism cranian. Cel de-al treilea copil s-a putut deplasa singur la spital pentru a primi ingrijiri medicale.

Martorii au declarat ca inainte de momentul accidentului s-a auzit un zgomot foarte puternic.

Reprezentantii parcului au declarat ca instalatiile erau controlate in fiecare saptamana si ca inca nu se cunosc cauzele accidentului. In acelasi timp, se pare ca nu existau restrictii mari in privinta celor care puteau folosi aparatul. Astfel, oricine corespundea cerintelor privind inaltimea, intre 1,40 si 1,90 m, putea sa se urce in Pendul, o masinarie inalta de 38 de metri.

Aproximativ 4.000 de persoane se aflau in parcul de distractii in momentul tragediei. Dupa accident, parcul a fost inchis publicului.

Ads