Trei oameni au murit in Spania din cauza furtunii de zapada Filomena

Salvatorii au ajuns la 1.500 de oameni blocati in masini. Un barbat si o femeie care calatoreau cu masina s-au inecat dupa ce un rau a iesit din matca in apropiere de Malaga, iar in orasul Calatayud un om fara adapost a murit de frig.Pe Gran Via, in Madrid, in mod normal una dintre cele mai aglomerate zone ale capitalei Spaniei, mai multe persoane au fost vazute schiind sau folosind snowboardul. Alti locuitori ai Madridului au iesit pe strada pentru a se bate cu bulgari de zapada.Ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, le-a cerut spaniolilor sa evite deplasarile neesentiale. "Ne confruntam cu cea mai intensa furtuna din ultimii 50 de ani", a afirmat el.Au fost blocate de zapada peste 650 de drumuri. Aeroportul Barajas din Madrid, inchis noaptea trecuta, va ramane inchis toata ziua de sambata. Au fost anulate cel putin 50 de zboruri.