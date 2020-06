Triunghiul de aur al artei din Madrid, complet. Muzeul Prado, redeschis dupa 3 luni de pandemie

Ziare.

com

Pentru inceput, muzeul, care gazduieste unele dintre cele mai importante colectii de arta din lume, va pune doar o treime din spatiul sau expozitional la dispozitia vizitatorilor, al caror numar va fi limitat la 1.800, informeaza dpa.Impreuna cu muzeele Thyssen-Bornemisza si Reina Sofia , care au fost la randul lor redeschise, Prado formeaza "Triangulo de Oro", triunghiul de aur al artei, in centrul Madridului, aminteste dpa.Muzeul s-a deschis cu prezentarea expozitiei "Reencuentro" (Revedere), special amenajata pentru aceasta ocazie si in care sunt expuse 250 de lucrari, ale unor artisti precum Fra Angelico, Rogier van der Weyden, Francisco Goya si Peter Paul Rubens.Muzeul Prado a fost inchis la 12 martie din cauza pandemiei de COVID-19, insa si-a mentinut prezenta online, un demers extrem de popular in randul vizitatorilor virtuali.Cu peste 8.600 de picturi, desene si afise, si cu circa 700 de sculpturi, Prado este unul dintre cele mai mari si mai importante muzee de arta din lume.Anul trecut, muzeul a sarbatorit 200 de ani de existenta si a avut un numar record de 3,2 milioane de vizitatori.Pentru anul in curs, Prado se asteapta la o scadere de 70% a veniturilor. In 2018, Prado a inregistrat castiguri in valoare de aproape 47 de milioane de euro.