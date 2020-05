Un hotel din Spania cere dovada testului negativ la COVID-19 inainte de cazare

Ziare.

Preturile la hotelul din sudul Spaniei cresc in functie de programul de sanatate ales. Centrul SPA a gasit solutia pentru a nu expune clientii la COVID-19, dar la preturi ridicate. Ei solicita oaspetilor sa se testeze cu maxim 48 de ore inainte de cazare si sa trimita dovada, informeaza CNBC.Mai mult decat atat, la sosire, clientii vor trece printr-un al doilea test de COVID-19, un test de anticorpi si un examen medical, toate incluse in sejur."Principala noastra prioritate este sa asiguram siguranta oaspetilor nostri in timpul sederii la Sha, pentu a avea liniste sufleteasca. In aceasta perioada, oamenii sunt mai preocupati ca niciodata de siguranta lor, cand vine vorba de calatorie", a spus Alejandro Bataller, vicepresedintele clinicii, pentru CNBC.Clientii vin aici pentru programe de sanatate precum fitness, detoxifiere, pierdere in greutate si programe de intarire a sistemului imunitar.Un sejur de sapte zile, pentru programul "reechilibrare" este aproximativ 5.310 euro, la sfarsitul lunii iulie, iar preturile pot ajunge la cateva zeci de mii de euro, in functie de programele de sanatate alese.