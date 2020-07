Un mare tour operator anuleaza toate zborurile de duminica spre Spania si Insulele Canare, dupa anuntul Marii Britanii privind plasarea in carantina a calatorilor din aceasta tara

"Suntem incredibil de dezamagiti ca nu am fost informati mai bine si ca aceasta decizie nu a fost luata ieri, in condiitile in care multi britanici pleaca in vacanta in weekend", a declarat directorul general al TUI pentru Marea Britanie si Irlanda , Andrew Flintham."De asemenea, incercam sa intelegem de ce a fost emisa carantina pentru o intreaga tara, Insulele Canare si Insulele Baleare, cand recomandarea de calatorie nu este corelata", a adaugat acesta.Guvernul britanic a recomandat sa fie evitate calatoriile in Spania continentala, daca nu sunt esentiale, dar a precizat ca turistii britanici pot calatori in continuare in insulele spaniole, daca sunt dispusi sa se izoleze ulterior.