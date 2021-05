Casa si loc de munca pentru familiile care se stabilesc in satul sau. Conditie: sa aiba trei copii si sa gestioneze barul din sat

Sute de localitati ramase aproape pustii s-au inscris intr-un program care ofera locuinte si joburi celor care accepta sa se stabileasca pe teritoriul lor. Singurele conditii sunt sa aiba copii si sa accepte sa ramana cel putin 5 ani.Un astfel de sat este si Torre de Domenec, situat la 110 kilometri de Valencia si la 250 de km de Barcelona , unde doar una din cinci case este locuita. Printre cei stabiliti in mica localitate se afla si un roman, venit in urma cu noua ani.In anumite momente ale zilei, satul pare parasit. Oficial, in Tore de Domenec stau 190 de oameni si doar una din cinci case este locuita.Tocmai de aceea, autoritatile din Torre de Domenec au decis sa ofere gratis o casa oricui doreste sa se mute in sat, relateaza Prima TV."In acest sat am ramas fara scoala de 6 sau 7 ani. Si apoi am ramas si fara bar, la inceputul acestui an. Oferim locuinta si job, la schimb cu inscrierea copiiilor la scoala si gestionarea barului, respectand clientii si facand toate lucrurile bine", afirma Hector Barreda, primarul din Torre de Domenec.Printre casele disponibile se numarasi cea cu numarul 10, situata in Piata Primariei. Cel care o vrea trebuie sa indeplineasca doua conditii: sa aiba trei copii si sa gestioneze barul din sat. Sunt dorite familii cu copii, pentru a putea redeschide scoala, iar barul este necesar, pentru ca oricat de putini locuitori ar avea localitatea, toti vor sa iasa sa bea o bere, sa bea o cafea, sunt argumentele autoritatilor.In satul pustiu de munte traieste de peste noua ani si un roman. El afirma ca si-a luat terenuri cu maslini si migdali si ca nu s-ar vedea in alta parte decat intr-un sat ca acesta.