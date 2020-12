VIDEO Regele Felipe al VI-lea al Spaniei indeamna la respectarea ''principiilor morale'' in plin scandal in jurul tatalui sau

"Deja in 2014, in cursul intronizarii mele in plenul parlamentului, m-am referit la principiile morale si etice pe care cetatenii le asteapta de la noi. Principii care ne privesc pe toti fara exceptie si care prevaleaza asupra tuturor consideratiilor indiferent de natura lor, inclusiv personale sau familiale", a declarat monarhul spaniol."In acord cu convingerile mele, aceasta a corespuns intotdeauna cu modul de a-mi concepe responsabilitatile de sef al statului in spiritul reformei care mi-a inspirat domnia inca din prima zi", a adaugat el.Acest scurt pasaj a fost singura referinta implicita a lui Felipe al VI-lea la tatal sau, niciodata numit in acest discurs, care s-a exilat in august in Emiratele Arabe Unite si face obiectul a trei anchete judiciare.Difuzat ca in fiecare an la televiziune, discursul era foarte asteptat la capatul unui an dificil pentru imaginea monarhiei spaniole, dublata de grava criza economica si sociala provocata de pandemia de coronavirus.In martie, in fata indiciilor tot mai multe privind existenta unei averi ascunse a lui Juan Carlos in strainatate, Felipe al VI-lea a renuntat la mostenirea tatalui sau si i-a retras indemnizatia anuala, estimata la circa 200.000 de euro.Juan Carlos a achitat la inceputul lui decembrie o datorie de aproape 680.000 de euro catre autoritatile fiscale spaniole pentru a incerca sa scape de o ancheta anticoruptie privind utilizarea de catre fostul monarh a unor carduri de credit legate de conturi bancare aflate pe numele unui antreprenor mexican si al unui ofiter al Fortelor Aeriene spaniole.Alte doua anchete il vizeaza pe fostul rege, care a domnit din 1975 pana la abdicarea in 2014 pe fondul unor scandaluri.Una vizeaza sa stabileasca daca a primit vreun comision in cadrul atribuirii unei firme spaniole contractul pentru constructia unei cai ferate de mare viteza in Arabia Saudita, in 2011.In centrul acestei afaceri figureaza plata a 100 de milioane de dolari din partea fostul rege saudit Abdullah, in 2008, intr-un cont din Elvetia , potrivit jurnalului La Tribune de Gencve.Cealalta ancheta a fost deschisa dupa un raport al serviciului de prevenire a spalarii de capital si incredintata Tribunalului Suprem, singurul abilitat sa judece un fost suveran.CITESTE SI: