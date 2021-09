Lava vulcanului care a erupt în insula La Palma a ajuns la ocean. Există riscul producerii unor gaze toxice VIDEO

Lava vulcanului care a erupt în urmă cu zece zile pe insula La Palma din arhipelagul spaniol al Canarelor a ajuns la ocean în noaptea de marţi spre miercuri, un fenomen potenţial periculos, a informat Institutul de vulcanologie din insulele Canare (Involcan), transmite AFP.

„Fluxul de lavă a ajuns la ocean la Playa Nueva", a scris Involcan pe contul de Twitter la scurt timp după miezul nopţii (marţi, 22:00 GMT).

The deformation shown in the images is measured with respect to the line of sight of the satellites and at some points it reaches almost 30 cm. These satellites pass over the same point about once a week. After the next pass we will update these maps #LaPalma pic.twitter.com/VJMrAQpCZX