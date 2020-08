A demisionat Guvernul de la Minsk. Presedintele Lukasenko a semnat decretul inca de sambata

Potrivit decretului, Guvernul si-a depus demisia in conformitate cu Constitutia Belarusului, dupa ce a fost confirmat rezultatul alegerilor prezidentiale. In Belarus, presedintele tarii este cel care numeste in functie Cabinetul de ministri, scrie Adevarul.ro Potrivit agentiei TASS , presedintele Lukasenko a anuntat ca in mare parte deja are lista de membri ai noului Guvern.Demisia Guvernului belarus are loc pe fundalul protestelor de sute de mii de cetateni, organizate impotriva presedintelui Lukasenko, a grevelor de la cele mai importante uzine din tara si de la unele televiziuni publice.Duminica dupa-amiaza a avut loc in Belarus cea mai mare demonstratie din istoria postsovietica a tarii, sute de mii de persoane adunandu-se in Mink precum si alte orase pentru a manifesta impotriva lui Aleksandr Lukasenko. Presa din Belarus relateaza insa cum zeci de persoane care au participat la protest au inceput sa fie arestate si bagate in dubite neinmatriculate.Citeste si: