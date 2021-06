Acordul marilor puteri referitor la impozitarea corporatiilor acutizeaza un conflict profund dintre Germania, Franta si Italia si Irlanda, Luxemburg si Olanda

Desi statele UE mai mici, aflate in centrul unui conflict de ani de zile legat de regimurile lor fiscale favorabile, au salutat acordul Grupului celor Sapte state puternic dezvoltate, din 5 iunie, pentru un impozit minim pentru corporatii de cel putin 15%, unii critici prezic probleme in implementarea acestuia. Comisia Europeana s-a straduit de mult timp sa ajunga la un acord in cadrul blocului cu privire la o abordare comuna a impozitarii, libertate protejata insa de catre toate cele 27 de state membre, mari, si mici."Opozantii traditionali ai impozitelor din UE incearca sa mentina cadrul cat mai flexibil posibil, astfel incat sa poata continua sa isi desfasoare activitatea mai mult sau mai putin ca de obicei", a spus Rebecca Christie, de la grupul de reflectie Bruegel din Bruxelles Paschal Donohoe, ministrul de Finante al Irlandei si presedinte al Eurogrup, a salutat acordul tarilor bogate din G7, care trebuie aprobat de un grup mult mai larg."Orice acord va trebui sa raspunda nevoilor tarilor mici si mari", a scris el pe Twitter , aratand ca un acord international mai larg ar trebui sa reuneasca "139 de tari".Si Hans Vijlbrief, ministrul adjunct al Finantelor din Olanda, a afirmat pe Twitter ca tara sa sprijina planurile G7 si ca a luat deja masuri pentru a opri evaziunea fiscala.Desi oficialii UE au criticat in privat tari precum Irlanda sau Cipru, abordarea lor in public este taxata politic si lista neagra a centre fiscale "necooperante" nu mentioneaza paradisurile din UE.Aceste tari au inflorit oferind companiilor tarife mai mici prin asa-numitele "centre de cutii postale", unde pot inregistra profituri fara a avea o prezenta semnificativa."Paradisurile fiscale europene nu au niciun interes sa cedeze", a declarat Sven Giegold, un membru al partidului verde al Parlamentului European care face lobby pentru reguli mai echitabile, despre perspectivele schimbarii.Cu toate acestea, ministrul de Finante din Luxemburg, Pierre Gramegna, a salutat acordul G7, adaugand ca va contribui la o discutie mai ampla pentru un acord international detaliat.Desi Irlanda, Luxemburg si Olanda au salutat lupta indelungata pentru reforma, Ciprul a avut un raspuns mai retinut."Micile state membre ale UE ar trebui recunoscute si luate in considerare", a declarat pentru Reuters ministrul de Finante al Ciprului, Constantinos Petrides.Chiar si Frantei, membra a G7, i-ar putea fi dificil sa se adapteze complet la noile reguli internationale."Tarile mari precum Franta si Italia au, de asemenea, strategii fiscale pe care sunt hotarate sa le pastreze", a spus Christie.Reteaua de justitie fiscala plaseaza Olanda, Luxemburg, Irlanda si Cipru printre cele mai proeminente paradisuri mondiale, dar include pe lista sa si Franta, Spania si Germania.Disensiunile la nivel european au explodat in 2015, dupa ce documentele denumite "LuxLeaks" au aratat cum Luxemburgul a ajutat companiile sa canalizeze profiturile in timp ce plateau impozite mici sau deloc. Acest lucru a determinat o campanie de combatere a acestor practici din partea comisarului Margrethe Vestager, puternica sefa antitrust a UE, care a intrudus reguli care impiedica sprijinul ilegal al statului pentru companii, argumentand ca astfel de tranzactii fiscale au fost subventii neloiale.Vestager a deschis investigatii cu privire la compania finlandeza de ambalare a hartiei Huhtamaki, pentru a plati retroactiv impozite catre Luxemburg si pentru cercetarea tratamentului fiscal olandez aplicat companiilor Inter IKEA si Nike.Olanda si Luxemburg au negat existenta unor acorduri care incalca normele UE.Dar Vestager a avut si esecuri, cum ar fi cele de anul trecut, cand justitia a respins ordinul ca producatorul iPhone Apple sa plateasca retroactiv Irlandei impozite de 13 miliarde de euro (16 miliarde de dolari), o hotarare care este in prezent contestata.Ordinul lui Vestager pentru ca Starbucks sa plateasca milioane de impozite restante in Olanda a fost, de asemenea, respins.In pofida acestor infrangeri, judecatorii au fost de acord cu abordarea ei."Impozitarea echitabila este o prioritate majora pentru UE", a declarat un purtator de cuvant al Comisiei Europene: "Ne mentinem angajamentul de a ne asigura ca toate intreprinderile isi platesc partea echitabila din impozite".Olanda, in special, a subliniat dorinta de a se schimba, dupa criticile privind rolul sau de a facilita ca multinationalele sa isi trabsfere profiturile de la o filiala la alta, in timp ce nu platesc impozite sau platesc impozite mici.In ianuarie, Olanda a introdus o regula de impozitare a redeventelor si a dobanzilor platite de companiile olandeze catre jurisdictii in care impozitul pe profit este mai mic de 9%.