Acordul post-Brexit. UE trebuie sa renunte la cererile nerezonabile, atentioneaza ministrul sanatatii britanic

"Vrem ca aceste discutii sa ajunga la un rezultat pozitiv, evident eu doresc un acord, cred ca toata lumea doreste un acord. Din pacate, Uniunea Europeana a prezentat unele solicitari nerezonabile... Ei (reprezentantii UE, n.red.) nu respecta rezultatul referendumului", a declarat Hancock pentru postul de televiziune Sky News."Sunt sigur ca putem ajunge la un acord, dar evident este nevoie de o schimbare de pozitie din partea UE", a adaugat ministrul britanic.Mentinerea accesului pescarilor europeni in apele britanice, respinsa de Londra, este printre subiectele cele mai controversate in aceste tratative si un subiect sensibil in special pentru Franta si Olanda , tari cu un sector dezvoltat al pescuitului.Fara un acord, relatiile comerciale dintre Regatul Unit si UE vor fi reglementate, de la 1 ianuarie 2021, de normele Organizatiei Mondiale a Comertului. Va fi insa nevoie de unele intelegeri sectoriale intre Bruxelles si Londra pentru domenii care necesita un cadru legal, cum este sectorul transporturilor, pentru acesta Comisia Europeana anuntand saptamana trecuta planuri de contingenta aplicabile in caz de esec al negocierilor.In afara de presiunea calendarului, pentru europeni se adauga si cea a Parlamentului European. Eurodeputatii au cerut un acord "pana duminica la miezul noptii'' (20 spre 21 decembrie, n.red.) pentru a putea examina si ratifica textul, in vederea intrarii sale in vigoare la 1 ianuarie.Un acord incheiat in extremis ar putea intra in vigoare cu titlu provizoriu, o optiune care pare a avea sprijinul statelor membre, cu o ratificare ulterioara din partea Parlamentului European.