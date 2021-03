Agentia Europeana a Medicamentului se va reuni joi pentru a decide daca sunt "necesare" masuri cu privire vaccinul de la AstraZeneca

Agentia estimeaza ca avantajele vaccinului depasesc riscurile, potrivit AFP.Autoritatea Europeana a anuntat luni, intr-un comunicat, ca "va examina mai detaliat informatiile" despre vaccin dupa ce mai multe tari, intre care Franta si Germania , au suspendat utilizarea sa din precautie, dupa temeri legate de cheaguri de sange, fara legatura in acest stadiu. Agentia cu sediul la Amsterdam a adaugat ca a "convocat o reuniune extraordinara joi, pentru a concluziona cu privire la informatiile stranse si orice masuri suplimentare ar fi necesare".EMA a asigurat totusi ca vaccinul dezvoltat de laboratorul AstraZeneca si Universitatea Oxford este sigur. "EMA ramane de parere ca avantajele vaccinului AstraZeneca in prevenirea Covid-19, cu riscul asociat de spitalizare si de deces, depasesete riscurile efectelor secundare", a indicat agentia. Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat cu putin timp inainte de anuntul EMA ca "suspenda din precutie" utilizarea vaccinului de la AstraZeneca, in asteptarea avizului regulatorului european care este asteptat marti. Marco Cavaleri, responsabil al strategiei de vaccinuri la EMA , a anuntat mai tarziu luni ca agentia "face un examen rapid" al datelor, dar ca primele elemente arata o balanta beneficiu-risc inca "pozitiva".Efectele secundare suspectate contin formarea de chaguri de sange, cu unele cazuri care implica "caracteristici neobisnuite" precum "un numar redus de trombocite", a precizat EMA. Agentia a explicat ca aceste cazuri privesc "un numar mic de persoane care au primit vaccinul"."Mai multe mii de persoane dezvolta cheaguri de sange in fiecare an in UE din diferite motive. Numarul global de evenimente tromboembolice la persoanele vaccinate nu pare a fi mai mare decat cel observat la populatia generala", a spus EMA.EMA a adaugat ca lucreaza in stransa colaborare cu AstraZeneca, expertii in probleme sanguine si alte autoritati sanitare, inclusiv din Marea Britanie , "pe baza experientei sale cu aproape 11 milioane de doze administrate de vaccin".Agentia a anuntat anterior ca ancheteaza chestiunea. "O analiza riguroasa" a cazurilor va urma in zilele urmatoare, inainte de reuniunea de joi", a precizat institutia.