Agentia Europeana a Medicamentului se pronunta impotriva utilizarii ivermectinei in prevenirea sau tratarea COVID-19 in afara studiilor clinice

In Uniunea Europeana , tabletele de ivermectina sunt aprobate pentru tratarea unor infectii cu viermi parazitari, iar preparatele pentru utilizare cutanata sunt aprobate pentru tratarea unor afectiuni precum rozaceea.Ivermectina este de asemenea aprobat pentru utilizare veterinara, in cazul mai multor specii animale, pentru paraziti externi si interni. Medicamentul nu este autorizat pentru utilizarea in UE in cazul Covid-19, iar EMA nu a primit vreo aplicatie in acest sens. Intr-un comunicat publicat luni pe site-ul Agentiei , se arata: "In urma unor articole aparute recent in presa legat de utilizarea ivermectinei, EMA a analizat cele mai recente dovezi din studii de laborator, studii observationale, studii clinice si meta-analize. Studiile de laborator arata ca ivermectina poate bloca replicarea SARS-CoV-2 (virusul care cauzeaza Covid-19), dar la o concentratie mult mai mare decat cele la care se ajunge prin dozele autorizate in prezent.Rezultatele din studiile clinice sunt variate, unele aratand niciun beneficiu, iar altele, un potential beneficiu. Cele mai multe dintre studiile analizate de EMA au fost mici si au avut limitari suplimentare, inclusiv scheme terapeutice cu diferite dozaje si folosirea concomitenta a altor medicamente. EMA a concluzionat ca dovezile disponibile in prezent nu sunt suficiente pentru a sustine folosirea ivermectinei pentru Covid-19 in afara studiilor clinice". Agentia a precizat ca desi medicamentul este, in general, bine tolerat in dozele autorizate pentru alte indicatii, efectele secundare se pot amplifica odata cu cresterea dozei care ar fi necesara pentru a obtine concentratii de ivermectina in plamani eficiente impotriva virusului. "Nu poate fi exclusa toxocitatea cand ivermectina este folosita in doze mai mari decat cele aprobate"."Prin urmare, EMA a concluzionat ca folosirea ivermectinei pentru prevenirea sau tratarea Covid-19 nu poate fi, pentru moment, recomandata in afara studiilor clinice controlate. Sunt necesare noi studii bine concepute, aleatorii pentru a trage concluzii daca produsul este eficient si sigur in prevenirea si tratarea Covid-19".Comunicatul EMA a fost aprobat de grupul de lucru COVID-ETF al Agentiei. Cehia si Slovacia au permis utilizarea temporara a medicamentului pentru Covid-19 in conformitate cu legislatia nationala.