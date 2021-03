Agentia Europeana a Medicamentului anunta ca nu a constat o legatura de cauzalitate intre vaccinarea cu serul AstraZeneca si tulburari tromboemolice

EMA precizeaza intr-un comunicat, in care face un bilant al monitorizarii efectelor secundare ale acestui vaccin - caruia laboratorul i-a schimbat denumire in Vaxzevria -, ca, in pofida faptului ca nu s-a demonstrat o legatura de cauzalitate intre vaccinare si deces, nu exclude o legatura de cauzalitate.Agentia precizeaza ca cercetarile sale nu au permis, in acest stadiu, identificarea unor eventuali factori de risc care sa favorizeze formarea unor cheaguri se sange atipice (tromboza), susceptibile sa migreze pentru a bloca vase de sange in anumite organe (embolie)."La ora actuala, supravegherea si analiza nu au identificat niciun factor de risc specific - varsta, sex sau antecedente medicale de coagulare a sangelui - in aceste evenimente foarte rare", subliniaza EMA:Agentia europeana de reglementare a medicamentelor, cu sediul la Amsterdam, isi reitereaza astfel pozitia pe care a prezentat-o la 18 martie, potrivit careia "beneficiile (vaccinului) AstraZeneca(-Oxford) in preventia covid-19 si riscul de spitalizare si deces, depasesc riscurile unor efecte secundare".Agentia indeamna persoanele vaccinate sa fie constiente de aceasta evetualitate rara si sa consulte imediat un medic, in cazul unor siptome care amintesc de cele prezentate in prospect.Mai multe tari, intre care Franta , Germannia, Canada si Spania , de exemplu, au restrans folosirea vaccinului AstraZeneca-Oxford in cadrul campaniei lor de vaccinare impotriva covid-19.