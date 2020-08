Alegeri in Belarus: Lukasenko, sigur ca va castiga al saselea mandat. O fosta profesoara ii face dificila aceasta dorinta

Rivalul surpriza

Foto: YouTube/ FRANCE 24 English (Captura)

Votul a inceput duminica in Belarus.Lukasenko, in varsta de 65 de ani, este acuzat de cetateni pentru felul in care a gestionat criza, dar si pentru trecutul privind drepturile omului.Fost director de ferma colectiva sovietica, Lukasenko conduce tara din 1994.Rivalul supriza, Svetlana Tikhanouskaya, in varsta de 37 de ani, este o fosta profesoara de limba engleza care a intrat in cursa electorala dupa ce sotul ei, blogger anti-guvernamental care intentiona sa candideze, a fost inchis.Mitingurile organizate de ea au reprezentat unele dintre cele mai mari adunari de la caderea Uniunii Sovietice in 1991.Sute de oameni au fost arestati in demonstratiile anti-prezidentiale din timpul campaniei.Observatorii internationali nu au mai evaluat, de 25 de ani, alegerile din Belarus ca libere si corecte, scrie Reuters. Desi comisia electorala a interzis opozitiei sa faca o numaratoare alternativa a voturilor, Tikhanouskaya le-a cerut sustinatorilor sau sa monitorizeze sectiile de votare."Suntem majoritari si nu avem nevoie de sange pe strazile orasului. Haideti sa ne aparam dreptul de a alege impreuna", a spus ea sambata.Caracterizandu-se drept un garant al stabilitatii, Lukasenko a spus ca protestatarii au aliati straini, inclusiv un grup de 33 de presupusi mercenari rusi retinut in luna iulie si acuzat ca incerca sa organizeze "acte teroriste".Analistii au spus ca retinerea acestor persoane poate fi un pretext pentru o reprimare dura dupa vot."Lukasenko a spus clar ca intentioneza sa isi mentina puterea cu orice pret. Ramane intrebarea care va fi pretul", a spus analistul politic Alexander Klaskovsky.La ultimele alegeri prezidentiale, din 2015, el a fost declarat castigator cu 83,5% din voturi. Nu a avut un rival puternic, iar observatorii electorali au raportat probleme in numararea voturilor.