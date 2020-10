Partidul presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, invins zdrobitor in alegerile locale

In noua mari orase si centre regionale din toata Ucraina unde au fost realizate aceste sondaje, niciun candidat al partidului prezidential nu a fost ales primar, nici chiar in orasul natal al lui Volodimir Zelenski, departe de triumful electoral propriu si al partidului sau anul trecut.Partidul sau, Servitorul Poporului, s-a clasat pe primul loc la consiliile municipale doar in doua mari orase din centru, iar in alte sapte figureaza cel mai frecvent pe pozitia a treia, indica doua sondaje.Ucraina si-a ales duminica primarii si consilierii locali si regionali, un vot considerat ca un test pentru Volodimir Zelenski, un fost actor fara experienta politica, ales triumfal la presedintie in aprilie 2019 pe baza promisiunilor de eradicare a coruptiei si incetare a razboiului cu separatistii prorusi din estul tarii.Trei luni mai tarziu, partidul sau nou infiintat a obtinut mai mult de jumatate din mandatele parlamentare, un record pentru aceasta fosta republica sovietica avand circa 40 de milioane de locuitori.In lipsa unor schimbari concrete, sprijinul popular s-a diminuat si, potrivit unui recent sondaj, partidul prezidential este creditat cu doar 17% din intentiile de vot la nivelul intregii tari, urmat indeaproape de opozitia prorusa (Platforma de opozitie - Pentru viata, 14%) si prooccidentala (Solidaritatea europeana a fostul presedinte Petro Porosenko , 13%).Prezenta la vot duminica a fost de circa 36%, potrivit ONG-ul specializat Opora, fata de 47% la precedentele alegeri locale de acum cinci ani.Numararea voturilor risca sa dureze mai multe zile, o noua lege electorala facand complicata aceasta procedura.Alegeri nu au avut loc in Crimeea, peninsula ucraineana anexata de Rusia, si in teritoriile din est aflate sub controlul separatistilor rusi.