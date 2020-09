Starea sanatatii lui Aleksei Navalnii continua sa se imbunatateasca. Medici: Nu va avea sechele pe termen lung

Principalul opozant al Kremlinului, victima unei otraviri la 20 august, in Siberia, potrivit anturajului sau, urmeaza sa fie in curand decuplat complet de la "ventilatia artificiala", a anuntat luni Spitalul Charite, unde este internat de la 22 august.Spitalul nu mai evoca sechele pe termen lung.Presiunile au crescut asupra Rusiei, somata sa prezinte explicatii, in urma confirmarii de catre doua laboratoare, unul francez si unul suedez, a folosirii unui agent neurotoxic de tip noviciok impotriva opozantului.Guvernul german si-a reiterat "apelul adresat Rusiei de a prezenta clarificari cu privire la ceea ce s-a intamplat", a avertizat un purtator de cuvant al Guvernului Angelei Markel, Steffen Seibert.