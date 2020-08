Alerta in Franta dupa ce au fost inregistrate 5.453 de cazuri noi de pacienti cu COVID-19, in ultimele 24 de ore. Ministrul Sanatatii se declara "ingrijorat"

Cresterea de vineri cu 7.379 de cazuri noi a fost cel mai mare bilant zilnic de cand Franta a impus masuri de izolare la momentul de varf al pandemiei."In Franta continentala, progresia epidemiei de COVID-19 este exponentiala. Dinamica puternica de crestere a transmiterii este foarte ingrijoratoare", a scris Ministerul Sanatatii pe site-ul sau.Numarul total al deceselor legate de COVID-19, boala provocata de noul coronavirus, a crescut la 30.602, de la 30.596 vineri, a mai precizat sursa citata.Numarul persoanelor internate cu COVID-19 a scazut la 4.530 fata de 4.535 cu o zi inainte, din care 400 de cazuri la terapie intensiva, fata de 387 vineri.In pofida numarului persistent mare de noi cazuri, un medic din Paris a declarat ca situatia curenta este diferita de cea din februarie si martie, cand virusul se raspandea incontrolabil."Am invatat din greselile noastre", a spus Karine Lacombe, sefa sectiei de boli infectioase a spitalului Saint-Antoine, din Paris, intr-o interventie pe postul BFM TV."Am facut mult progres in termeni de tratament. De exemplu, stim ca dexametazona functioneaza si are un efect pozitiv (...)".Franta a introdus obligativitatea purtarii mastilor la Paris si in alte orase, in contextul in care guvernul incearca sa evite o noua izolare generalizata care ar impinge economia la o recesiune si mai profunda.Ministrul de finante Bruno Le Maire a reiterat sambata ca guvernul va face tot posibilul "sa salveze pe toata lumea" si sa previna falimentele.O redresare a consumului in mai si iunie da motive de optimism in ceea ce priveste economia, a spus el intr-un interviu pentru postul de radio France Inter.