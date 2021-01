VIDEO Alunecarile de teren din Norvegia: o prima persoana decedata a fost gasita

"In jurul orelor 14.30, in alunecarea de teren a fost gasit un mort", a indicat politia intr-un scurt comunicat.Aceasta a publicat ulterior lista cu numele celor zece persoane disparute, doi copii de doi si 13 ani si opt adulti, precizand ca corpul gasit nu a fost identificat.Sprijiniti de echipe de salvare suedeze, cautatorii norvegieni au scotocit vineri locuintele distruse de alunecarea de teren produsa la primele ore ale zilei de 30 decembrie si care pana in prezent nu au fost accesibile, inainte de a fi intrerupti de lasarea intunericului.Operatiunile de cautare se vor derula in special cu resurse aeriene. Pana luni la orele 15.00, este interzis zborul oricaror avioane deasupra zonei in care s-a produs alunecarea de teren.Autoritatile spera sa gaseasca supravietuitori in resturile locuintelor care s-au scufundat cand pamantul a alunecat.Miercuri, circa o mie de persoane au fost evacuate din locuinte in urma acestei alunecari de teren produsa in localitatea Ask, din municipalitatea Gjerdrum, un oras cu 5.000 de locuitori situat la nord-est de capitala norvegiana. Se vor putea intoarce la casele lor abia dupa ce zona va fi securizata.Potrivit Directiei norvegiene a apelor si energiei (NVE), alunecarea de teren a cuprins un teren cu o latime de 350 de metri si o lungime de 800, iar solul este in continuare instabil.Zece persoane au fost ranite, una dintre acestea, in stare grava, fiind transportata la Oslo.Sosita la fata locului, prim-ministrul Erna Solberg a subliniat ca aceasta alunecare de teren este ''una dintre cele mai mari'' petrecute vreodata in tara sa.