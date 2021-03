Ce amenda ar urma sa primeasca englezii care pleaca in vacanta in strainatate

CITESTE SI:

Nici in prezent vacantele in strainatate nu sunt permise conform regulilor de carantina "stay at home", informeaza gds.ro Aceasta interdictie va fi insa reglementata prin lege aprobata de Parlament si va fi introdusa si sanctiunea amenzii.Potrivit planului de relaxare in vigoare acum, englezii ar putea avea voie sa calatoreasca in vacanta abia incepand cu 17 mai. Cu toate acestea, un nou val de infectare cu Covid-19 care a pus deja stapanire pe Europa continentala a pus sub semnul intrebarii si planul Londrei privind eliminarea treptata a restrictiilor.