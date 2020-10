Dezvaluire The Times: Boris Johnson vrea sa reinstituie carantina in Anglia. Restrictiile ar urma sa fie valabile pana la 1 decembrie

Cel putin 46.299 de morti din cauza covid-19 au fost inegistrate oficial in Marea Britanie , cea mai afectata tara la acest capitol din Europa.Aceste masuri se afla in stadiul de elaborare si nu s-a luat vreo decizie in acest sens, declara sursele citate.Ministrii se reunesc sambata pentru a discuta despre aceasta carantina, iar Johnson urmeaza sa se exprime in fata presei luni.Cotidianul britanic The Times dezvaluie ca numai magazinele considerate esentiale, scolile, gradinitiele si universitatile ar urma sa ramana deschise.Cotactat de Reuters, Downing Street nu a raspuns.Noile restrictii ar putea intra in vigoare incepand de miercuri si pana la 1 decembrie, dezvaluie The Times.