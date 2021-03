Cea mai crunta zi pentru armata Ucrainei in ultimii ani. Armistitiul cu separatistii pro-rusi a cazut

Atacul violent a fost savarsit de separatistii pro-rusi sustinuti de Moscova in razboiul din Donbas, si pare sa puna capat armistitiului de incetare a focului.Separatistii "au incalcat din nou acordul de incetare a focului si au lansat atacuri asupra pozitiilor ucrainene" cu mortiere, lansatoare de grenade si mitraliere de calibru mare, langa localitatea Sumi (Shumy), in regiunea Donetk, a precizat Armata Ucrainei intr-un comunicat.Acest bilant, fara precedent din august 2019, pare sa puna capat fragilului armistitiu care era in linii mari respectat din iulie anul trecut, dar care a fost fragilizat de o noua escaladare a tensiunilor la inceputul acestui an.Ucraina a anuntat ca 50 de soldati ai sai au fost ucisi in 2020, comparativ cu 100 anul precedent.Estul Ucrainei este din 2014 scena unui razboi cu separatistii prorusi, razboi care a facut pana acum peste 13.000 de morti si a determinat aproape 1,5 milioane de oameni sa ia calea refugiului.