Atac armat in Italia. Un adult si doi copii, impuscati mortal in plina strada VIDEO

Atacatorul, un trentagenar, a fost gasit mort mai tarziu intr-o casa din apropiere, aparent ca urmare a unui gest sinucigas, in timp ce politia se pregatea sa descinda in cladirea unde acesta se baricadase de cateva ore.Potrivit media citate de EFE, barbatul ucis in incident, in varsta de 74 de ani, trecea prin zona cu bicicleta, iar cei doi copii, de 5 si 10 ani, se jucau pe strada.Autorul atacului avea 34 de ani, avea probleme psihice si isi agresase vecinii in trecut, a relatat presa italiana. "Suntem profund intristati de moartea celor doi copii si a varstnicului ", a transmis primarul Romei, Virginia Raggi, exprimand condoleante comunitatii din Ardea.