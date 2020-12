Atentionare MAE de calatorie in Slovenia: Caderi masive de zapada, intensificari ale vantului si inundatii

Potrivit sursei citate, in unele locuri, zapada va depasi zece centimetri, fapt care a determinat autoritatile slovene sa reduca circulatia auto pe principalele artere ale infrastructurii rutiere sau chiar sa inchida portiuni de autostrada, ca urmare a unor accidente provocate de acumularile de zapada.Conform unui comunicat transmis joi de MAE, segmente din autostrazile A1 si A2 (portiunile dintre Senozece si Nanos in directia Koper, respectiv dintre Lesce si Radovlijca catre Austria ) au fost inchise ca urmare a unor accidente rutiere in care au fost implicate transporturi cargo.De asemenea, alte portiuni de drumuri nationale (ex. nord-vestul regiunii Gorenjska) au fost inchise din acelasi motiv.Punctele de frontiera Fernetici ( Italia ) si Starod and Jelsane (Croatia) au fost inchise pentru transporturile cargo de peste 7,5 tone. Circulatia pe portiunea de autostrada dintre Ajdovscina si punctul de intersectie Nanos a fost restrictionata.Totodata, atentionarea vizeaza si zonele vestice ale tarii, unde exista riscul producerii de inundatii, ca urmare a ploilor puternice.Ministerul Afacerilor Externe mentioneaza ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Ljubljana: +38615057335, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate si preluate de operatorii Call Center in regim de permanenta.Totodata, cetatenii romani, care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Ljubljana: +386 40980068.MAE recomanda consultarea paginilor de internet http://ljubljana.mae.ro, www.meteoalarm.eu, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta", care ofera informatii si sfaturi de calatorie.