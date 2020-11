Austria incepe din 4 decembrie campania de testare a populatiei

Aceste doua regiuni din vestul Austriei (la fel ca alte trei din cele noua ale tarii) au un indice al infectarilor peste media nationala.Testarea voluntara a populatiei din Tirol si Vorarlberg se va desfasura in paralel cudin intreaga tara inaintea redeschiderii scolilor pe 7 decembrie, dupa ce timp de trei saptamani activitatea didactica s-a desfasurat online. Va urma apoi, in urmatoarele doua zile, testarea de asemenea prin teste antigen rapide a politistilor la nivel national.Regiunea Salzburg va incepe testarea masiva pe 12 si 13 decembrie, cu o saptamana inaintea datei prevazute pentru testarea in restul Austriei.Organizarea acestei campanii de testare, inspirata din cea organizata in premiera invecina pentru detectarea si izolarea cazurilor pozitive asimptomatice, se realizeaza cu sprijinul armatei. Pentru aceasta campanie se va apela la logistica folosita in mod obisnuit pentru alegeri si ea va fi de asemenea un exercitiu pentru desfasurarea anul viitor a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19.Guvernul austriac a insistat miercuri ca testarea populatiei este doar un element al strategiei antiepidemice. ''Obiectivul este sa reducem lantul de infectari'', a semnalat cancelarul Sebastian Kurz, care a avertizat asupra necesitatii respectarii in continuare a masurilor preventive.Testele antigen rapide au o acuratete mai redusa decat testele moleculare PCR, dar avantajul lor este ca ofera rezultatul in timp scurt si permit identificarea unor cazuri de infectare care altfel ar fi ramas nedescoperite.In Austria , tara care a inregistrat in ultimele 24 de ore 5.802 noi cazuri de COVID-19, este in vigoare un nou lockdown pentru limitarea epidemiei, cu restaurante, baruri si magazine neesentiale inchise si cu limitarea deplasarilor doar pentru cumparaturi, plimbari scurte, motive esentiale si mersul la serviciu cand telemunca nu este posibila.