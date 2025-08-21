Avortul selectiv ia avant si in Europa - afla cum influenteaza populatia

Practica avortului selectiv, care favorizeaza sexul masculin, este intalnita mai ales in India. Autoritatile avertizeaza ca acest fenomen se raspandeste si in unele tari europene.

Pana de curand, avortul selectiv sau bazat pe preferinta se sex era intalnit mai ales in Asia. Astfel, India se numara printre tarile cu cele mai mari avorturi la fetusii de sex feminin.

Recent, Institutul Francez de Studii Demografice a avertizat ca fenomenul s-a raspandit si in Europa Orientala, in Balcanii de Vest si in Caucazul de Sud, informeaza Top Sante.

Analizand demografia din tarile Europei Orientale, specialistii francezi au observat ca in anumite tari, mai ales in Armenia, Azerbaidjan si Georgia, exista o disproportie intre nasteri, raportul fiind de 110-117 (baieti) - 100 (fete). Se considera un dezechilibru atunci cand raportul este de 105 baieti la 100 de fete.

In Azerbaidjan, disproportia este cea mai mare in favoarea baietilor (aproape 117), aceasta tara fiind a doua dupa China in ceea ce priveste dezechilibrul dintre sexul feminin si cel masculin, explica specialistii.

Aceasta diferenta se explica prin preferinta traditionala pentru nasterea de baieti, prin accesul la tehnologiile necesare care permit selectia prenatala (ecografia si avortul) si rata din ce in ce mai scazuta a fertilitatii.

In India, pentru echilibrarea numarului de nasteri de fetite, din 1994 medicilor li s-a interzis sa le dezvaluie parintilor sexul copilului.

