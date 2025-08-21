Avortul selectiv ia avant si in Europa - afla cum influenteaza populatia

Autor: Renate Georgescu
Sambata, 14 Decembrie 2013, ora 13:07
2643 citiri
Avortul selectiv ia avant si in Europa - afla cum influenteaza populatia
Foto: Top Sante

Practica avortului selectiv, care favorizeaza sexul masculin, este intalnita mai ales in India. Autoritatile avertizeaza ca acest fenomen se raspandeste si in unele tari europene.

Pana de curand, avortul selectiv sau bazat pe preferinta se sex era intalnit mai ales in Asia. Astfel, India se numara printre tarile cu cele mai mari avorturi la fetusii de sex feminin.

Recent, Institutul Francez de Studii Demografice a avertizat ca fenomenul s-a raspandit si in Europa Orientala, in Balcanii de Vest si in Caucazul de Sud, informeaza Top Sante.

Analizand demografia din tarile Europei Orientale, specialistii francezi au observat ca in anumite tari, mai ales in Armenia, Azerbaidjan si Georgia, exista o disproportie intre nasteri, raportul fiind de 110-117 (baieti) - 100 (fete). Se considera un dezechilibru atunci cand raportul este de 105 baieti la 100 de fete.

In Azerbaidjan, disproportia este cea mai mare in favoarea baietilor (aproape 117), aceasta tara fiind a doua dupa China in ceea ce priveste dezechilibrul dintre sexul feminin si cel masculin, explica specialistii.

Aceasta diferenta se explica prin preferinta traditionala pentru nasterea de baieti, prin accesul la tehnologiile necesare care permit selectia prenatala (ecografia si avortul) si rata din ce in ce mai scazuta a fertilitatii.

In India, pentru echilibrarea numarului de nasteri de fetite, din 1994 medicilor li s-a interzis sa le dezvaluie parintilor sexul copilului.

Suveraniștii, șanse mai mici să dea primarul la Capitală. „Dacă locul al doilea întoarce opinia a puțin peste 11.000 de votanți, câștigă” PRETENDENȚII
Suveraniștii, șanse mai mici să dea primarul la Capitală. „Dacă locul al doilea întoarce opinia a puțin peste 11.000 de votanți, câștigă” PRETENDENȚII
Alegerile locale din București, așteptate să aibă loc în luna noiembrie, se anunță a fi una dintre confruntările politice intense. În joc este cea mai mare primărie din țară, un...
Revenirea lui Călin Georgescu: încearcă să capitalizeze construcția politică a AUR. George Simion pierde partidul dacă îl pune premier ANALIZĂ
Revenirea lui Călin Georgescu: încearcă să capitalizeze construcția politică a AUR. George Simion pierde partidul dacă îl pune premier ANALIZĂ
După ce în luna mai anunțase că se retrage din viața politică, Călin Georgescu revine tot mai vizibil în spațiul public, stârnind controverse despre o posibilă numire în funcția de...
#avort selectiv Europa, #avort selectiv baieti, #rata nasteri baieti , #stiri Europa
Comentarii
Poza Melody_Gardot
Melody_Gardot
rank 5
Nu sint de acord cu avortul prin care se selecteaza sexul.
pai se pare ca popoarele indoeuropene, si nu doar ele, au obsesia asta ginocida.
A privi fata/femeia... Vezi tot
Poza MosGerila
MosGerila
rank 5
Inca putin, si eugenismul sau teoriile naziste isi vor face din nou
aparitia!
Cultul perfectiunii genetice sau fizice merge mana in mana cu lipsa de adevarata cultura... Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ianis Hagi a refuzat un salariu urias din Romania
Digi24.ro
Putin a avut un avantaj in Alaska, dar summitul de la Washington arata ca si-a fortat norocul: "Scopul a fost manipularea lui Trump"
DigiSport.ro
FOTO Ce a postat Carlos Alcaraz, dupa ce imaginile cu el si Emma Raducanu au facut inconjurul lumii

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pericolul pe care-l riscă Ucraina, prin cedarea de teritorii. Primul general român format la Harvard: „Acesta e cel mai mare risc, în mintea lui Zelenski”
  2. Reacția unui psiholog, după ce Daniel David i-a trimis la muncă pe studenții rămași fără burse: „Îi recomand să meargă la terapie”
  3. Aliații europeni vor ca SUA să trimită în România avioane F-35, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina - SURSE
  4. Bloomberg: Giorgia Meloni vrea un plan de ajutor pentru Ucraina, în cazul în care Rusia se decide să continue războiul
  5. Ministrul Daniel David, întrebat dacă școala va începe la timp: "Foarte greu să vă spun". Ce mesaj le transmite profesorilor
  6. Unul dintre autorii crimei de la Padina, care urmează a fi judecat, a fost arestat preventiv pentru o altă infracțiune. Ce strategie încerca pentru a-și reduce pedeapsa
  7. Mărturii cutremurătoare ale părinților fetei care a murit pe autostradă, alături de iubitul ei: "Se iubeau foarte mult și le era frică"
  8. Cursa secretă dintre NATO și Kremlin sub gheața Arcticii. Cum arată baza militară a rușilor VIDEO
  9. "Am susținerea lui Nicușor Dan", spune Cătălin Drulă, despre candidatura lui la Primăria Capitalei. Va avea coaliția un candidat comun?
  10. Sute de angajați din domeniul sanitar american cer secretarului pentru sănătate Robert Kennedy Jr. „să nu mai dezinformeze” cu privire la vaccinuri