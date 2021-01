Banca Centrala Europeana nu va interveni pentru a pune piedica inflatiei. Anuntul unui important membru al Consiliului Guvernatorilor

Eventuala atenuare a restrictiilor impuse pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19) ar putea duce la "dezvoltarea unei anumite dinamici" a preturilor, de exemplu pentru calatorii sau mese la restaurante. "Dar evolutiile pe termen scurt de acest tip nu ar trebui confundate cu o crestere sustinuta a inflatiei, in conditiile in care se estimeaza un nivel extrem de scazut al inflatiei", a explicat Schnabel.Oficialul BCE a adaugat ca din acest motiv cresterea temporara a preturilor "nu va afecta deciziile de politica monetara ale BCE, care sunt ajustate catre un orizont de timp mediu".De asemenea, a avertizat Schnabel, "cea mai mare greseala din punct de vedere economic" ar fi retragerea prea devreme a masurilor de sprijin monetar si fiscal.Conform datelor preliminare publicate de Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro s-a mentinut la minus 0,3% in decembrie, comparativ cu luna precedenta. Rata anuala a inflatiei in zona euro este pentru a cincea luna consecutiv in teritoriul negativ, o consecinta a diminuarii cererii din cauza pandemiei, apreciaza analistii.La ultima reuniune de politica monetara, care a avut loc in data de 10 decembrie, Consiliul guvernatorilor BCE a lasat nemodificata dobanda de referinta si a majorat cu 500 de miliarde de euro Programul de Achizitii Urgente in Pandemie (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP), principalul sau instrument de combatere a crizei coronavirusului.Potrivit unui comunicat al BCE, anvelopa Programului de Achizitii Urgente in Pandemie (PEPP) a fost majorata cu 500 de miliarde de euro, pana la un total de 1.850 de miliarde de euro. De asemenea, a fost prelungit orizontul de timp pentru achizitiile nete in cadrul PEPP pana la finele lunii martie 2022.Banca Centrala Europeana se asteapta pentru acest an la o inflatie de 1%, in timp ce in 2022 inflatia ar urma sa ajunga la 1,1%. Conform primelor estimari ale BCE pentru 2023, inflatia in zona euro ar urma sa urce usor la 1,4%, dar si asa va ramane sub tinta de aproape 2% avuta in vedere de BCE.CITESTE SI: