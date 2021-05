BCE: Zona euro a sprijinit in mod accidental firmele zombie

Firmele zombie, pastrate in viata datorita disponibilitatii creditarii ultra-ieftine, afecteaza avansul economiei, deoarece ele iau fonduri de la companiile viabile, nu realizeaza o eficienta sporita si pun in pericol bilanturile bancilor."Impactul economic al pandemiei si raspunsul politic ar fi putut, cel putin temporar, sa contribuie la un anumit grad de zombificare", se arata in raportul privind evaluarea stabilitatii financiare, publicat miercuri de BCE "Firmele zombie au avut probabil acces la moratoriile si la schemele guvernamentale de garantare a imprumuturilor din zona euro, tinand cont de criteriile de eligibilitate extinse", avertizeaza BCE.Chiar daca impactul firmelor zombie este modest si nu afecteaza conditiile de creditare, sprijinul pentru ele trebuie retras pentru a preveni amenintarile la adresa stabilitatii financiare, apreciaza institutia cu sediul la Frankfurt.