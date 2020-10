Belarus, la un pas de declansarea unei greve generale, dupa refuzul lui Lukasenko de a renunta la putere

"Stiu ca muncitorii din transporturi si angajatii cailor ferate, profesorii si studentii planuiesc greve si campanii de nesupunere civica. Stiu ca mediul privat ii va sustine. Atletii, artistii, medicii si comunitatile religioase vor organiza actiuni de sustinere. Asa va incepe prima saptamana de greva nationala", a spus Tihanovskaia.Presedintele Alexandr Lukasenko, considerat ultimul dictator al Europei, detinand puterea din 19494, nu da, insa, niciun semn ca ar lua in calcul sa renunte la putere. "Am spus deja ca nu ne dam pe tava tara", a spus acesta unor oficiali guvernamentali, in urma cu cateva zile. Fortele de politie si armata il sustin in continuare.