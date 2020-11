Belgia: Aproape 1.000 de pacienti COVID au fost transferati de la spitale care si-au atins limita

Belgia are dificultati tot mai mari in a tine sub control rata de infectare cu coronavirus.Cu o medie de aproape 12.000 de cazuri noi de infectare intre miercuri, 28 octombrie, si marti, 3 noiembrie, la o populatie de circa 11,5 milioane de locuitori, Belgia are una din cele mai ridicate rate de contagiune din Europa.Spre a preveni ca spitalele sa fie nevoite sa refuze pacienti, guvernul a impus o carantina partiala la inceputul acestei luni, ordonand inchiderea magazinelor cu produse neesentiale si limitarea contactelor apropiate la o persoana dintr-o gospodarie.De la 1 octombrie, 945 de pacienti cu COVID-19 au fost transferati spre alte spitale pentru a elibera paturi in unitati care si-au atins capacitatea maxima de primire.Marea majoritate a acestor bolnavi au fost transferati in interiorul tarii, dar 24 de pacienti au fost trimisi in tara vecina Germania , a transmis agentia Belga.