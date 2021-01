Belgia interzice toate calatoriile neesentiale pana la 1 martie. Se va putea iesi sau intra in tara doar pe baza unui motiv valid

Incepand de miercuri, persoanele care vor sa calatoreasca din sau spre Belgia vor fi obligate sa prezinte un motiv valid - cum ar fi indatoriri familiale ori studii - pentru a li se permite trecerea frontierei.Regulile li se aplica si rezidentilor belgieni, care vor trebui sa intre in carantina la sosire timp de 7 zile si sa prezinte teste PCR negative la coronavirus in prima si in ultima zi de izolare.Totusi, lucratorii esentiali si cei din transporturi vor fi in continuare autorizati sa se deplaseze in afara tarii.Prim-ministrul belgian Alexander De Croo anuntase deja ca vrea introducerea de masuri mai stricte. La summitul de joi, el i-a indemnat pe omologii din Uniunea Europeana sa ia masuri similare in privinta frontierelor. Statele UE au fost de acord ca deplasarile neesentiale ar trebui puternic descurajate, dar nu au mers suficient de departe pentru De Croo.In zilele premergatoare reuniunii de criza, premierul belgian a argumentat ca, desi Belgia a descurajat calatoriile de Craciun si Anul Nou, 160.000 de oameni au plecat totusi in strainatate, unii transportand virusul 'in valize' - dupa cum s-a exprimat el - la revenirea in tara.Belgia, stat cu 11,5 milioane de locuitori, a fost puternic lovita de pandemie. Chiar daca numarul de infectari si cel de spitalizari sunt in prezent stabile si relativ scazute fata de unii vecini europeni, bilantul deceselor a depasit 20.000.Intr-o mica raza de speranta, frizeriile ar putea fi lasate sa se redeschida la mijlocul lui februarie, dupa aproape trei luni, in conditii stricte, potrivit presei