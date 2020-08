Belgia interzice "turismul de o zi" in mai multe statiuni de pe litoral, in urma unor incidente cauzate de nerespectarea masurilor anti- COVID

Comunele Knokke-Heist si Blankenberge au luat aceasta decizia pentru a "garanta securitatea publica", au precizat edilii.Mai multe persoane au fost arestate sambata la Blankenberge dupa izbucnirea unui conflict intre grupuri de turisti pe plaja.Un grup de tineri a fost somat sa plece de pe plaja dupa ce a refuzat sa respecte masurile de securitate impuse pentru stavilirea pandemiei. Turistii au protestat violent fiind necesara interventia politiei.In imaginile filmate de martori aflati la fata locului si difuzate pe retelele de socializare se poate vedea cu tinerii arunca umbrele in politistii aflati pe plaja.Persoanelor violente arestate li s-a interzis sa ramana cazati in localitate, iar turismul de o zi a fost interzis. "Avem nevoie de o pauza", a explicat primarul orasului, Daphne Dumery."Oricine vine la Blankenberge trebuie sa aiba un motiv valabil pentru a i se permite accesul. Prin aceasta masura, incercam sa restabilim calmul", a subliniat aceasta.Comuna Knokke a adoptat o masura similara in urma a "zeci de incidente, atat pe timpul zilei, cat si noaptea", se mai explica in comunicat.Consiliul comunal a considerat in aceasta situatie "ca este obligatia sa sa ia masuri drastice. Pentru a garanta securitatea publica, turistii de o zi nu vor mai putea intra" in statiunea balneara.Puncte de control vor fi instalate incepand de duminica la intrarea in comuna, iar cei care sosesc trebuie sa detina o "dovada" justificativa: locuiesc in oras, sunt cazati la o unitate sau hotel, muncesc in oras."Toate vehiculele vor fi verificate. Oricine nu are un motiv intemeiat pentru a fi la Knokke va trebui sa faca imediat cale intoarsa", au avertizat autoritatile.Societatea feroviara franceza SNCB a comunicat pasagerilor trenurilor care merg spre coasta belgiana masurile adoptate de autoritatile din Blankenberge si Knokke pentru "a verifica daca destinatia lor e autorizata".Belgienii au pornit in numar mare sambata spre regiunea de coasta in cautarea unor locuri mai racoroase dupa ce temperaturile au trecut de 35 de grade Celsius.Orasul Ostende alaturi de alte doua orase balneare au solicitat SNCB sa nu mai programeze trenuri suplimentare catre litoral."Sambata, trenurile au ajuns pe coasta pline la o capacitate de 115%. Este iresponsabil", a protestat guvernatorul provinciei intr-un comunicat."Politia va supraveghea in mod strict toate orasele costiere pentru a se asigura ca acestea respecta toate directivele. Contravenientii vor fi pedepsiti sever", a avertizat acesta.Belgia se confrunta de sambata cu un val de canicula prognozata pentru mai multe zile, cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius.