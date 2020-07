Belgia: Masca de protectie este obligatorie pe strazile principale, in piete, in cladirile publice si in restaurante

Masurile mai dure, impuse pe fondul cresterii numarului de cazuri de infectare din aceasta tara, includ, de asemenea, obligativitatea ca proprietarii de restaurante sa salveze datele de contact ale clientilor timp de 14 zile.De asemenea, mastile sunt obligatorii in restaurante, cu exceptia situatiei in care oamenii sunt asezati la mese.Regulile privind obligativitatea purtarii mastii au fost deja puse in aplicare in transportul public, precum si in magazine, lacasuri de cult, cinematografe si muzee.Intre 15 si 21 iulie, circa 216 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate zilnic in Belgia, in crestere cu 63% fata de perioada precedenta de sapte zile.Numarul total al cazurilor confirmate pana in prezent in Belgia este de aproape 65.200. Potrivit celui mai recent bilant, numarul de decese este de 9.817.