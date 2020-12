Belgia raporteaza cu peste 13.500 mai multe decese in 2020 decat intr-un an obisnuit

Aceasta tara cu 11,5 milioane de locuitori a fost deosebit de puternic afectata de pandemia de COVID-19 si a inregistrat una dintre cele mai mari rate de deces din Uniunea Europeana Dupa un lockdown partial in luna noiembrie, ratele de infectare au incetinit insa in Belgia. In ultima saptamana, in medie 115 belgieni au murit zilnic in urma contractarii noului coronavirus, potrivit organizatiei de sanatate Sciensano.In perioada cuprinsa intre 1 ianuarie si 22 noiembrie, 111.034 belgieni au decedat, cu 13.657 mai multi decat in media ultimilor trei ani, potrivit agentiei de presa Belga.Cifrele reflecta o tendinta mai larga in interiorul blocului comunitar. Biroul de Statistica al Uniunii Europene a raportat ca primul val de COVID-19 a provocat aproape 170.000 de decese in plus in UE fata de media ultimilor patru ani.