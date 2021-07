Inundațiile devastatoare din Europa: bilanțul actualizat indică peste 150 de morți. Germania trăiește cea mai mare catastrofă naturală de după război VIDEO

''Ca la război''

''A fost haos''

Pagube de ''miliarde de euro''

"Conform informaţiilor actuale, 90 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma calamităţilor" în landul Renania-Palatinat, cel mai afectat" de inundaţii, a indicat poliţia din Koblenz.Agenţia de presă DPA precizează că cele 90 de victime provin din districtul Ahrweiler, landul Renania-Palatinat.Poliţia din acest district şi-a exprimat sâmbătă dimineaţă temerea că bilanţul deceselor confirmate ar putea creşte în următoarele ore, după ce a primit informaţii despre 618 eventuale victime.Acestea sunt persoanele date în continuare dispărute la două zile după inundaţiile masive care au lovit sever regiunea.Decesele din acest land se adaugă celor 43 de decese din Renania de Nord-Westfalia, un alt land german lovit de dezastru şi celor 20 de decese înregistrate în Belgia.Este vorba despre cea mai gravă catastrofă naturală care a lovit această ţară după război.Cel mai grav afectat în urma viiturilor a fost vestul Germaniei.''Locuim aici de mai bine de 20 de ani şi nu am mai trăit niciodată aşa ceva, e ca şi cum am fi în timpul războiului'', a mărturisit pentru AFP Hans-Dieter Vrancken, de 65 de ani, un rezident din Schuld, un sat din landul Renania-Palatinat, distrus într-o proporţie semnificativă.''Este imposibil de pus în cuvinte, în două ore maşinile au fost luate de ape, arborii smulşi, iar casele prăbuşite'', a adăugat el.Numeroase sate din această regiune arată dezolant.Bilanţul ar putea creşte în continuare: ''Pe măsură ce pivniţele se golesc de apa după ce o pompăm, dăm în continuare de trupuri ale unor oameni care şi-au pierdut viaţa în acest potop, iar ca atare nu mă pot pronunţa asupra unui bilanţ final'', a spus cu tristeţe vineri Roger Lewentz, ministrul de Interne al landului Renania-Palatinat, una dintre regiunile cele mai grav afectate, alături de landul învecinat Renania de Nord-Westfalia.În apropiere de Koln, o porţiune dintr-o localitate s-a prăbuşit după o alunecare de teren produsă vineri. În imaginile spectaculoase cu zona sinistrată apare un crater imens în care se revarsă mari cantităţi de pământ, apă maronie şi resturi.Autorităţile au avertizat că mai multe persoane şi-au pierdut viaţa în această catastrofă.În landul Renania-Palatinat, autorităţile au precizat că nu au dat încă de urma a 1.300 de persoane în cantonul cel mai grav afectat, Bad Neuenahr-Ahrweiler, situaţie care ar putea fi însă cauzată de perturbarea comunicaţiilor telefonice.Mai exact ''ne aşteptăm să avem încă 40, 50 sau 60 de dispăruţi, iar când există persoane care nu au dat niciun semn de viaţă o perioadă atât de îndelungată (...), ne gândim la ce este mai rău'', a declarat Roger Lewentz.Va continua totodată să plouă în anumite regiuni din vestul ţării. Iar nivelul apelor Rinului şi a mai multor afluenţi ai acestuia cresc periculos.Aproape o mie de soldaţi au fost mobilizaţi pentru a ajuta la operaţiunile de salvare şi de curăţare în oraşe şi sate.La Ahrweiler, mai multe case s-au prăbuşit. Aflat sub dărâmături, oraşul dă senzaţia că a fost traversat de un tsunami.''La ora 23:30, nu era decât o cantitate mică de ploaie, la ora 1:00 dimineaţa, totul era acoperit de ape. Apartamentul, biroul, casele vecinilor, totul este sub apă. În cinsprezece minute. A fost foarte rapid'', a declarat pentru AFP Agron Berischa, din districtul Ahrweiler.''Este o catastrofă unică, de o amploare fără precedent'', a estimat Gerd Landsberg, directorul general al asociaţiei oraşelor şi municipalităţilor germane. ''Dacă e să judecăm după pagube, miliarde de euro sunt în joc'', a spus el.În Belgia, numeroase persoane sunt date încă dispărute şi 21.000 de locuitori au rămas fără electricitate. Armata a fost mobilizată în patru dintre cele 10 provincii ale ţării pentru a lua parte la acţiunile de salvare şi la numeroasele evacuări.Situaţia s-ar putea de asemenea agrava în Elveţia, unde există riscul deversării numeroaselor lacuri şi cursuri de apă.